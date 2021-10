Assicurazioni, Farina (Pres. Ania): "Sostenere capacità investimento del settore"

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2021 "L'industria assicurativa che a livello nazionale ha investimenti per oltre il 60% del Pil ha la capacità e l'interesse a investire in attività sostenibili e di lungo termine. Per le capacità del settore serve quindi che il processo sia accompagnato da una regolamentazione che favorisca e non comprima la capacità di investimento" così la presidente dell'Associazione delle imprese assicuratrici Maria Bianca Farina nel suo intervento all'Ania Insurance Summit a Villa Miani a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev