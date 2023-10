Assemblea nazionale di Azione, Calenda: "Riparte il Terzo Polo, per la fine del bipolarismo"

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2023 "Oggi facciamo la nostra Assemblea Nazionale, ma questo è anche un punto di contatto con esponenti della maggioranza e dell'opposizione. Noi cerchiamo sempre di mettere al tavolo chi ha idee diverse per trovare soluzioni ai problemi concreti, dal salario minimo alla sanità. La politica non può essere solo rumore gli uni contro gli altri. L'Italia è in una condizione difficile e il mondo è in fiamme, non possiamo permettercelo. Oggi riparte il lavoro del Terzo Polo, con Rosato, Bonetti e altri. Siamo un partito che si misura con una classe dirigfente formata da 900 amministratori. Questo è un luogo per stare insieme, pur venendo da storie politiche diverse. Il nostro obbiettivo è chiudere la stagione del bipolarismo che ha distrutto questo Paese" lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a margine dell'Assemblea Nazionale di Azione al teatro Eliso, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev