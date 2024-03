A Milano il corteo per l'8 marzo, vernice rossa lanciata sul maxi-cartellone di Armani

(Agenzia Vista) Milano, 8 marzo 2024 È partito il corteo di sciopero studentesco e del mondo della formazione per l'8 marzo, giornata internazionale della donna: poco dopo l'avvio da Largo Cairoli, i manifestanti hanno lanciato palle natalizie ripiene di vernice rossa sull'icona maxi-cartellone pubblicitario di Armani, nello spazio tra via Broletto e via Dell'Orso. Esposto anche uno striscione: "Boycott tour, stop genocide, free Palestine". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev