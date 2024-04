Inchiesta Karibu, nel pomeriggio il gip decide a Latina su richiesta di rinvio a giudizio moglie e suocera Soumahoro

Oggi si decide l'udienza preliminare sul caso Karibu. A Latina il guo Chiara Paolini è entrata in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei quattro indagati per l'utilizzo disinvolto dei fondi per l'immigrazione e dei centri di accoglienza in provincia di Latina. La decisione è attesa per le 14:30 di questo pomeriggio. Nell'udienza di questa mattina sono state accolte tutte le richieste di costituzione di parte civile, poi la parola è passata al pm che ha chiesto il rinvio a giudizio e poi agli avvocati difensori Lorenzo Borrè e e Francesca Roccato