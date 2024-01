Houti-Yemen, Tajani: «Italia non può partecipare a raid senza ok Parlamento»

(Agenzia Vista) Rimini, 12 gennaio 2024 "E' giusto difendere la libertà di navigazione, noi partecipiamo con una nostra fregata alla missione 'Atalanta ma non possiamo prendere parte ad azioni di guerra, anche se si tratta di azioni di protezione del traffico marittimo internazionale, senza un'autorizzazione del parlamento. La costituzione non lo permette". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine di un evento a Rimini, in merito all'attacco effettuato questa notte sulle postazione dei ribelli Houthi in Yemen. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev