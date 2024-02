Giulianova-Teramo, scontri prima del derby: ferito maresciallo dei carabinieri

EMBED





«Guarda quando sangue, si uccidono». Nel video, diventato subito virale, una donna che guarda atterrita dalla finestra commenta così le botte tra tifosi nel pre partita Giulianova-Teramo, il super derby d'Abruzzo tra le due città rivali nel campionato d'Eccellenza e da sempre nella provincia teramana. La gara è in corso allo stadio Fadini di Giulianova. Prima del fischio d’inizio si sono stati scontri tra frange delle due tifoserie in via Cupa. Ferito un maresciallo dei carabinieri preso a sassate: è stato ricoverato