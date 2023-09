Gian Luca Farinelli: "Festa del cinema di Roma, l'anno delle registe donne"

Gian Luca Farinelli, presidente della Fondazione Cinema di Roma, presenta l'edizione numero 18 della Festa del cinema in programma all'Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale dal 18 al 29 ottobre prossimi. "Il debutto alla regia di grandi attrici come Paola Cortellesi, Margherita Buy e Kasia Smutniak vi sorprenderà: sono registe mature, anche se all'opera prima. Poi c'è l'attenzione, anche nel manifesto, a Roma e al suo simbolo cinematografico, Anna Magnani-Mamma Roma". In effetti è un'edizione in cui trovano spazio tra i tanti film molte opere che Roma la descrivono in modo assai diverso: dallo stile di Ozpetek con il suo Nuovo Olimpo ai marziani del Tiburtino Terzo o il bianco e nero della Cortellesi.

In assenza di star hollywoodiane alle prese con lo sciopero, molti grandi attori europei e il lancio di due grandi serie italiane per il mercato internazionale come La Storia, tratto da Elsa Morante, e I Leoni di Sicilia di Paolo Genovese, realizzato con Disney e Miriam Leone tra i protagonisti.

intervista per conferenza stampa Festa del Cinema di Roma. di Alvaro Moretti