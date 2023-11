La finestra nascosta sull'Aventino: se ti affacci vedrai un albero miracoloso. Ecco dove

Avete mai sentito parlare della finestra nascosta sull'Aventino? Si tratta di uno dei luoghi più affascinanti di Roma dove poter ammirare qualcosa di unico. Il quartiere fa, senza dubbio, la differenza, essendo uno dei sette colli su cui venne fondata la città eterna. L'è uno dei sette colli di Roma dove vi si trova la basilica di Santa Sabina, una delle più belle e antiche della città eterna. Per accedervi, bisognerà passare dall'entrata laterale, proseguendo poi per il corridoio fino a raggiungere una finestrella ovale. Dal foro nel muro sarà possibile vedere l’arancio del convento di Santa Sabina che, secondo quanto tramanda la tradizione, sembra essere stato il primo a essere impiantato in Italia per mezzo del seme trasportato da San Domenico dalla Spagna. Per tale motivo, la pianta viene considerata miracolosa, in quanto si tratta di un albero che vive da secoli, quindi, eterno e il più antico d’Europa! Oltre alla finestra dell'Aventino, sono tante altre le cose da vedere in quella zona. All'interno della basilica di Santa Sabina c'è anche la cosiddetta pietra del diavolo. Si tratta di una pietra nera situata su una colonnina sulla sinistra dell'edificio. La leggenda afferma che Satana scagliò una pietra contro San Domenico per fermare le sue preghiere. La pietra, tuttavia, non colpì il santo ma ruppe una lastra sepolcrale. C'è poi il Roseto Comunale di Roma, all'inizio della salita per il Colle Aventino, a due passi dal Circo Massimo. Si tratta di uno dei posti più verdi e colorati della Capitale. Il Giardino di Sant’Alessio dove ci si può immergere nel verde nei pressi della basilica sopracitata. Qui è possibile ammirare la vista panoramica su Roma tra i tetti della città, la Cupola di San Pietro e l’Altare della Patria. Per non parlare del buco della serratura molto famoso da dove poter ammirare un viale che ha come protagonista la Cupola di San Pietro. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN