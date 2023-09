Entra in albergo e divora la torta, poi il blitz in una villetta dell'orsa Gemma

Incursione dell'orsa Gemma nella villa dopo la scorpacciata di dolci - torta e crostata - in un albergo di Scanno, in Abruzzo. La proprietaria della villa se l'è trovata davanti ed è sobbalzata dalla paura: «Io non posso vivere così, muoio, sono da sola, non posso uscire di casa e ritrovarmi l'orso». Immediato l'intervento dei guardiaparco e dei carabinieri forestali. «Allontanatevi - dicono - anche se Gemma è tranquilla». «E te credo - risponde un altro - ha mangiato», riferito al blitz di poche ore prima nella cucina dell'albergo.