Draghi: «Tutela persone con disabilità è priorità. Governo non ha sottratto fondi all'assistenza»

«La tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità è una priorità assoluta per il Governo. La decisione di istituire un Ministero dedicato riconosce le specificità e l’urgenza di questo tema. Permette alle amministrazioni e alle associazioni di avere un punto di riferimento istituzionale, con cui dialogare e collaborare in modo costante. A questo proposito, vorrei sottolineare come il Governo non abbia affatto sottratto soldi all’assistenza alle persone con disabilità per finanziare altre misure», così il presidente del Consiglio Mario Draghi alla Conferenza nazionale sulla disabilità.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev