Don Luigi, dalla chiesa di Benedetto XVI a Casal Bertone: «Non dimenticherò mai il suo sguardo penetrante»

Tutto è ormai pronto nella chiesa di Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone per il funerale del Papa emerito Joseph Ratzinger. Questa è la chiesa di Benedetto XVI, ovvero quella che gli fu assegnata nel 1977 a seguito della nomina cardinalizia. Don Luigi accoglierà i fedeli nel salone della parrocchia e ricorda: “non dimenticherò mai il suo sguardo penetrante, la sua capacità di ascoltare e intrecciare subito un’empatia, sembrava così assente quasi distaccato in verità era capace di una grande umanità come Papa Paolo VI"