Da Pontecorvo a Sanremo, il bambino prodigio che ricorda tutti i vincitori del Festival

Ha soltanto otto anni e ricorda i nomi dei vincitori di tutte le edizioni del Festival di Sanremo, compreso il titolo e il ritornello della canzone. Una passione sanremese quella del piccolo Giacomo Serrano D’Aversa di Pontecorvo che lo ha condotto proprio fino al Teatro Ariston. Ed eccolo dunque con la conduttrice Caterina Balivo che lo ha voluto accanto anche nella puntata speciale de La Volta Buona in diretta proprio da Sanremo. Pronto a rispondere con correttezza e rapidità alla fatidica domanda: “Chi ha vinto il Festival nel 1997?” “Jalisse con Fiumi di parole” ha risposto senza esitazione Giacomino. Che poi sarebbero stati gli ospiti della serata. Ma prima dello spettacolo finale non ha voluto far mancare un saluto alla sua città dal sindaco, alle maestre e ai compagni di scuola. Giacomo frequenta la terza elementare dell’Istituto comprensivo I di Pontecorvo e per questa formidabile capacità è stato ospite di diverse trasmissioni televisive e anche quella mattutina di Fiorello.