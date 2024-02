Palermo, uccide due figli e la moglie: ipotesi setta religiosa

(Lapresse) C'è l'ipotesi della setta religiosa dietro al triplice omicidio avvenuto ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Un uomo di 54 anni, Giovanni Barreca, ha ucciso in casa la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin di 16 anni e Emanuel di 5. E' riuscita a salvarsi, invece, un'altra figlia di 17 anni, trovata in stato di shock dal personale del 118. E' stato lo stesso 54enne a chiamare i carabinieri e confessare il delitto, anche se secondo i primi rilievi del medico legale gli omicidi sarebbero avvenuti almeno 36 ore prima della telefonata alle forze dell'ordine. I piccoli sarebbero stati torturati e soffocati con una catena. Mentre il corpo della moglie è stato trovato carbonizzato, seppellito ai confini del giardino che circonda l'abitazione.