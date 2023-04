Milano, Quentin Tarantino accolto da applausi e cori in piazza Duomo

E' arrivato a Milano, in piazza Duomo, Quentin Tarantino. Il regista è andato alla nuovissima libreria Mondadori per la presentazione del libro 'Cinema Speculation', appena uscito nelle librerie per La Nave di Teseo. L'evento è in collaborazione con La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi, giunta alla 24esima edizione. Centinaia i fan accorsi, dentro e fuori dalla libreria, per vedere il regista premio Oscar che si è fermato a firmare autografi sul Red carpet allestito in piazza. (LaPresse)