Milano, morto il diciottenne travolto da un'auto

È morto al Niguarda di Milano Karl Nasr, il 18enne canadese travolto ieri da un'auto mentre stava passeggiando con i genitori sul marciapiede di Viale Umbria, nel capoluogo lombardo. La vettura che lo ha investito si era scontrata prima con un'altra auto per poi piombare sul ragazzo, schiacciandolo contro un palo. Anche il padre sotto shock e la madre erano stati portati in ospedale: la donna, travolta nella carambola, ha riportato una frattura alla spalla. La Polizia locale è al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.