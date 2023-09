Proteste Iran, Provenzano: «Il governo italiano faccia di più»

(LaPresse) "Il Pd è a fianco del movimento Donna, vita, libertà perché quello che accade in Iran riguarda anche noi e l’Europa. Un popolo di donne e giovani che si sta ribellando a una dittatura sempre più feroce. La repressione si fa sempre più dura in queste ore ma la rivoluzione in Iran non si sta fermando e questo movimento ce lo dice". Così il deputato del Partito democratico e responsabile Esteri Giuseppe Provenzano in piazza a Roma con il corteo a un anno dalla morte di Mahsa Amini. "È mancata la solidarietà internazionale. I governi europei devono fare di più. Il governo italiano deve fare di più ed essere all’altezza delle parole del presidente Mattarella che ha detto che il regime iraniano sta uccidendo i suoi figli. Per questo siamo qui a esprimere solidarietà e vicinanza e urlare insieme: donna, vita, libertà" ha aggiunto l'esponente dem.