Istat, natalità in Italia al minimo storico







«L'Italia sta scomparendo». Lo ha dichiarato Elon Musk su Twitter commentando il tweet di un altro utente che evidenziava come, secondo i dati Istat, nel 2022 i nati in Italia fossero scesi per la prima volta dall'unità sotto la soglia delle 400mila unità, attestandosi a 393mila.