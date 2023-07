Natalina Orlandi: «Da mio zio ho ricevuto solo semplici avance verbali»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 “Da mio zio non è mai esistito nessuno stupro. Risale al 1978, lavoravamo insieme, e lui mi fece delle semplici avance verbali, qualche piccolo regalo. Quando capì che non c’erano possibilità la cosa finì lì. Indubbiamente rimasi scorsa, e la prima persona con cui parlai fu Andrea, all’epoca mio fidanzato e oggi mio marito. Ovviamente non se ne parlò mai con mio padre e mi confidai solo con il nostro padre spirituale”, le parole di Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, in seguito a una conferenza stampa convocata presso la Sede della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it