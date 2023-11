Milano, il 'minuto di rumore' in Statale in memoria di Giulia Cecchettin

Il minuto di rumore degli studenti dell'Università Statale di Milano in memoria di Giulia Cecchettin , vittima di femminicidio per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Tanti i presenti all'iniziativa, che chiede di agire con urgenza per estirpare la violenza sulle donne. I partecipanti hanno intonato cori e appeso striscioni, su uno dei quali si legge: "Il patriarcato uccide, uccidi il patriarcato. Mai più in silenzio".