Milano, donna investita in bici: è in coma

(LaPresse) Altro grave incidente a Milano che coinvolge un ciclista ieri pomeriggio dopo la morte di Francesca Quaglia, una ragazza di 28 anni il 29 agosto in Porta romana: una 55 enneitaliana di origini peruviane è stata investita da un'auto in via Ascanio Sforza sui Navigli .E' ricoverata in condzioni gravissime all'ospedale Niguarda dove lotta tra la vita e la morte. Secondo i primi accertamenti la donna procedeva nella stessa direzione della vettura, una Toyota, che l'ha travolta da dietro. I vigili hanno ascoltato la testimonianza del conducente, in stato di shock