Capodanno cinese, a Milano celebrazioni in piazza Sempione

EMBED





(LaPresse) Piazza Sempione, a Milano, è gremita di persone in occasione dei festeggiamenti del Capodanno cinese. In migliaia sono accorsi sotto l'Arco della Pace per assistere agli spettacoli tradizionali organizzati per l'inizio dell'anno del Drago. "Ogni anno la partecipazione è sempre più ampia. Siete partiti da Sarpi, quest'anno siete sotto l'Arco, fermatevi sennò dobbiamo darvi piazza Duomo l'anno prossimo", ha detto scherzando il sindaco Giuseppe Sala. "E' una bellissima festa. Nella città metropolitana risiedono 33mila cinesi, molto sono diventati italiani nel frattempo. 33mila cinesi e 8mila imprese per ricordare una prima cosa per cui la vostra comunità è importante", ha aggiunto il primo cittadino.