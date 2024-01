Mestre invasa dai trattori: protesta contro le politiche Green della Ue

Trattori in corteo a Mestre oggi, sabato 27 gennaio 2024. Gli agricoltori veneti e qualche friulano, si sono dati appuntamento nella terraferma veneziana per protestare contro le politiche Green dell'Unione Europea le quali, a loro dire, stanno affossando il settore. Nelle immagini l'arrivo in città, nel primo pomeriggio è previsto un corteo in partenza da Santa Lucia a Venezia.