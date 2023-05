Alluvione Emilia Romagna, macchine sommerse a Faenza

Continua l'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Fiumi esondati nel Ravennate, centinaia gli evacuati. In alcuni video che circolano sui social, si vedono i tetti delle macchine sommerse a Faenza. Frane nel Bolognese. Scuole chiuse in diversi Comuni, stop ai treni in alcune zone. Oltre 400 gli interventi dei Vigili del Fuoco, in campo anche l'esercito. (LaPresse)