(Agenzia Vista) Milano 29 settembre 2021 Vigili del fuoco a lavoro nel comune di Blevio, in località Capovico, in provincia di Como, per l'esondazione provocata dalle forti piogge del torrente Pertus. Le immagini. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it