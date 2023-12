I ladri entrano in casa approfittando dell'assenza dei proprietari: ripresi dalle telecamere interne a Cassino

Ancora un furto a San Vittore del Lazio , nel cassinate. Ladri in azione in un'abitazione nella periferia del piccolo centro, approfittando del fatto che i proprietari non erano in casa. Le telecamere installate all'interno dell'appartamento hanno ripreso il volto dei ladri e il video è stato fatto circolare sulle chat che i cittadini hanno creato per difendersi dai ladri. Sono stati numerosi, infatti, i furti avvenuti nella zona, gli ultimi nella vicina Cervaro, e da mesi i cittadini chiedono maggiore sicurezza. Il bottino del furto avvenuto nella serata di ieri, 22 dicembre, è ancora in corso di quantificazione. I ladri hanno comunque portato via oggetti d'oro e di valore.