Pesaro, non si fermano all'alt: scatta l'inseguimento a folle velocità

EMBED





(LaPresse) Non si sono fermati all'alt della polizia, poi hanno tentato la fuga e dopo avere fermato l'auto uno di loro è sceso con un borsone contenente 5 chili di droga per cercare di allontanarsi a piedi. Una coppia di origine nordafricana è stata arrestata dalla Polizia di Pesaro Urbino. Il conducente ha simulato una manovra di arresto all'alt degli agenti prima di darsi alla fuga, a folle velocità, anche contromano, noncurante dei veicoli che incrociava, mettendo in serio pericolo la sua e l'altrui incolumità. Intercettato da un altro equipaggio della Squadra Volante, che ha provato a sbarrargli la strada, ha speronato il veicolo di servizio e ha continuato la folle corsa verso la città. Costantemente inseguito, con segnali luminosi e sonori attivi e ben visibili, il veicolo in fuga ha terminato la corsa su alcune auto in sosta e sui pali di delimitazione della carreggiata. Dall'auto è sceso il conducente che, con in mano un grosso borsone, ha cercato di fuggire lasciando all'interno una donna. La coppia di origine nordafricana, anche grazie all'intervento di un passante che ha notato la scena, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione e spaccio di stostanza stupefacente.