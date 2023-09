Brandizzo, in tremila al corteo a Vercelli in ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario

Mentre in procura a Ivrea proseguono le indagini per la strage dei 5 operai travolti e uccisi da un treno a Brandizzo, quasi tremila persone si sono radunate a Vercelli per la manifestazione, indetta dai sindacati, in ricordo delle vittime. Il corteo e l'incontro in prefettura anche per chiedere maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro: «Basta ipocrisie», ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. «Servono più ispezioni» chiede Giorgio Airaudo, segretario della Cgil piemontese. L'indagine si concentra per capire dove sia stato l'errore di comunicazione che ha permesso il passaggio di un treno durante i lavori: si parla di un mancato via libera all'inizio dei lavori.