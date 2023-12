Incidente Portogruaro, i vigili del fuoco recuperano l'auto dal canale: tre morti

Tre giovani - poco più che ventenni - sono morti in un incidente stradale la scorsa notte a Portogruaro, in provincia di Venezia. Dopo aver sfondato il guardrail ed esser uscita di strada, l'auto sulla quale viaggiavano è finita in un canale. I corpi recuperati dai sommozzatori dei vigli del fuoco. A perdere la vita una ragazza di 21 anni e due ragazzi di 26 e 20 anni. "Il Veneto piange altre giovani vittime della strada", il cordoglio del governatore Zaia. "Ennesima strage, il Parlamento approvi il nuoco codice della strada", chiede il ministro dei Trasporti Salvini.