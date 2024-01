Incendio Cavenago, l'intervento dei vigili del fuoco in Brianza

«È in atto un esteso incendio in via Santa Maria in campo, i vigili del fuoco sono già in azione da questa mattina. Il sindaco insieme alle forze dell'ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche Arpa per l'estesa nube che si è generata». Lo fa sapere il Comune di Cavenago di Brianza in una nota aggiungendo che «i tecnici Arpa in intervento raccomandano di tenere chiuse le finestre delle abitazioni e di restare al chiuso ove possibile. In alternativa è consigliato l'utilizzo delle mascherine».