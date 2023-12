Giulia Cecchettin, il presepe dedicato a lei a Treviso. Il papà: «Vedere mia figlia così ben rappresentata mi commuove»

Oggi, lundì 18 dicembre, è stato inaugurato il presepe a Villa Manfrin a Treviso dedicato a Giulia Cecchettin Entrando nella sala piena di foto della figlia, papà Gino si commuove: «È ancora tutto fresco per me. Per un papà vedere sua figlia così ben rappresentata è commovente». Poi in sala parte la canzone preferita di Giulia ed è emozione tra i presenti., la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. Si tratta di un presepe di otto metri costruito dal Preseparo Guido Corse.