Giornata della memoria, a Milano 14 nuove pietre d'inciampo

Sono 14 le nuove pietre d'inciampo che sono state posate a Milano, nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria. Alla posa ha presenziato la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi. I nomi degli iscritti e le vie interessate: Levi Guglielmo, via Ludovico Ariosto 3; Raffael Emilia, via Mascheroni 8; Labi Wanda, via Mascheroni 8; De Semo Vittorino, via Mascheroni 8; Ravenna Enrico, Foro Buonaparte 18; De Benedetti Mario, via Gesù 4; Herz Theresia, via Gesù 4; Parietti Dionigi, via Pinamonte da Vimercate 11; Errera Emanuele Gino, via Luigi Settembrini 5; Landau Lea Elisa, via Achille Maiocchi, 26; De Benedetti Lucia, via Mozart 2; Bonacina Giovanni, Corso XXII Marzo 4; Balboni Giorgio, via Spartaco 11; Tonoli Umberto, via Orti 16. Ad oggi sono circa 200 le pietre posate nella città di Milano. Il Comitato per le Pietre d’inciampo ha organizzato, per il 2024, la posa di 26 pietre in due date: oggi, nell'ambito della ricorrenza del Giorno della Memoria, e il 7 marzo, 80esimo anniversario degli scioperi del 1944. Saranno rispettivamente 13 quelle dedicate ai deportati politici e 13 quelle in memoria dei deportati razziali. (LaPresse)