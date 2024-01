Giornata della Memoria, Segre: «Al Memoriale torno alla mia deportazione»

"Quando entro al Memoriale della Shoah "Non sono più la vecchia che sono adesso, sono quella che è entrata qui per essere deportata. Non l'ho mai dimenticato". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre , entrando al Memoriale della Shoah dove terrà una visita in forma privata al Binario 21, dal quale partivano i convogli per Auschwitz, alla quale partecipa il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Beppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana e l'altro senatore a vita, Mario Monti. (LaPresse)