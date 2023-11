Ex fidanzati scomparsi, la compagna di università: «Li vedevo sempre insieme, erano tranquilli»

Ex fidanzati scomparsi, oggi sarebbe stato il giorno della laurea di Giulia Cecchettin in Ingegneria biomedica all'Università di Padova. Le tesi degli altri ragazzi si sono discusse, un giovane ha preso il posto della studentessa di Vigonovo, ma lo sconcerto e l'apprensione sono i sentimenti che studenti e docenti condividono in questa giornata. Nel video parla Anna, una conoscente dei due ragazzi scomparsi, che li ricorda come affiatati e tranquilli.