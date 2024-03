Evasione fiscale, controlli sugli influencer: la finanza recupera 11 milioni

La Guardia di Finanza di Bologna ha scoperto un'evasione di 11 milioni di euro grazie a un'operazione che ha preso il via alla fine del 2022. Gli accertamenti hanno coinvolto influencer e digital creator con un seguito di 50 milioni di follower. Tra le persone coinvolte spiccano nomi noti come Gianluca Vacchi e Luis Sal, oltre ad altri professionisti attivi su piattaforme come OnlyFans e Escort Advisor. Questo intervento ha permesso di ricostruire i redditi non dichiarati generati dalla pubblicazione di contenuti sui social network e da collaborazioni con diverse aziende. I controlli, focalizzati sull'accertamento fiscale senza implicazioni penali, hanno rivelato come questi influencer e digital creator abbiano omesso di dichiarare significativi proventi.