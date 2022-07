Diana Pifferi, i funerali a Milano: la commozione di un'intera città

(LaPresse) Grande partecipazione e commozione a Milano per i funerali della piccola Diana Pifferi, la bimba di 18 mesi lasciata sola in casa dalla madre per 6 giorni e morta di stenti. La piccola bara bianca è arrivata in chiesa sormontata da un mazzo di rose bianche. Sul carro funebre anche la nonna e la zia, in lacrime. "Condividiamo sconcerto e orrore" sono le parole dell'arcivescovo meneghino, Mario Delpini lette in chiesa. Alla cerimonia funebre ha partecipato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala che ha invitato tutti a far prevalere l'umanità anche in momenti drammatici