Caro carburante, Gdf Chieti scopre 6 esercizi irregolari: sanzioni fino a 14mila euro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha intensificato i controlli in tema di trasparenza dei prezzi dei carburanti praticati al consumo. Nelle prime due settimane di agosto gli interventi sono stati finalizzati principalmente a verificare la corrispondenza dei prezzi alla pompa, rispetto ai cartelli esposti, dei carburanti per ogni modalità di erogazione (“self” e “servito”) e all’esposizione del prezzo medio regionale. Le verifiche hanno riguardato 20 distributori stradali (2 in ambito autostradale) dell’intera provincia teatina e sono state comminate, ai 6 esercizi risultati non in regola con le attuali disposizioni di legge, sanzioni che oscillano dai 1400 ai 14000 euro. Gli impianti di distribuzione ai quali sono state riscontrate, a vario titolo, le violazioni sono situati nei comuni di Francavilla al Mare, Miglianico, Ortona, San Vito Chietino e Vasto. (LaPresse)