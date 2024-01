Bologna, limite di velocità a 30 km/h: il bilancio del primo giorno

Il primo giorno di attuazione delle ordinanze che fissano il limite di velocità a 30 km/h a Bologna ha visto poche multe per superamento del limite, ma un diffuso rallentamento della velocità in tutta la città. Sei pattuglie dei vigili urbani sono state dispiegate in vari punti strategici, compresi quelli vicino a scuole, mercati e ospedali. Durante i controlli, sono state emesse sette multe per superamento del limite di 30 km/h, di cui solo uno circolava a meno di 40 km/h, e cinque sanzioni per superamento del limite dei 50 km/h. Complessivamente, sono stati fermati e controllati 87 veicoli, con 42 sanzioni, che includono l'uso del cellulare durante la guida, mancata revisione, mancanza di copertura assicurativa e altre violazioni. Inoltre, sono state comminate sanzioni a 10 veicoli per il passaggio col semaforo rosso e a una decina di ciclisti per infrazioni come attraversamento col rosso o circolazione sotto i portici. «Registriamo una risposta positiva nei comportamenti e un rallentamento complessivo della velocità diffuso in tutta la città - dice l'assessora Valentina Orioli - l'esperienza concreta della guida a 30 all'ora e il rispetto dei limiti nelle altre strade dimostrerà, come avvenuto in tutte le altre città che hanno adottato da anni questo provvedimento, che si tratta di una scelta che porterà benefici alla città in termini di maggior sicurezza stradale, minor inquinamento acustico e atmosferico e maggior fluidità del traffico»