Anzio, scacco alla 'ndrangheta: arrestato il latitante Antonio Gallace

Si nascondeva a casa della moglie, ad Anzio, nascosto in un vano ricavato nell'armadio: "scacco" alla 'ndrangheta "trapiantata" sul litorale romano. Questa notte i carabinieri del Ros hanno arrestato Antonio Gallace, 59 anni, esponente di spicco dell'omonima cosca di Guardavalle (provincia di Cosenza). L'uomo latitante da anni, deve scontare una pena a 20 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione mafiosa, associazione per il traffico di stupefacenti ed altro. L'operazione è stata condotta con il supporto del personale dello Squadrone eliportato cacciatori Calabria e del personale di pronto intervento del Comando provinciale di Roma.