Allerta Meteo Rossa in Emilia Romagna: fiumi in piena e temporali autorigeneranti

Allerta meteo Rossa tra Liguria ed Emilia Romagna. Continuano le precipitazioni intense nell'area tra d'Aveto e Val Nure, con temporali autorigeneranti che vanno avanti da ore. Numerosi torrenti e fiumi hanno superato la soglia di guardia.



La Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa oggi e domani per il maltempo in regione. In particolare nel Piacentino e nel Parmense dove l'attenzione si concentra su tre corsi d'acqua: Aveto, Nure e Parma-Baganza. La situazione dovrebbe migliorare da domani.