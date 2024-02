Trattori davanti alla stazione centrale di Milano (c'è anche la mucca Ercolina)

(LaPresse) Sono arrivati davanti alla stazione Centrale di Milano i trattori degli Agricoltori in protesta. Alcuni manifestanti hanno portato la mucca Ercolina in piazza Duca d'Aosta, proprio davanti alla stazione. Già ieri la mucca era stata portata in piazza Duomo e in Galleria Vittorio Emanuele: anche oggi, un agricoltore ha munto la mucca e offerto il latte ai passanti. Poco prima i trattori hanno sostato davanti la sede di Coldiretti che si trova a poca distanza da Centrale. 'Siamo pronti a bloccare tuto, traditi dall'Europa', 'Noi 4% incolto, voi 100% incolti', si legge su alcuni cartelli esposti dai manifestanti.