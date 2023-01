Crepa sospetta, chiuso il ponte San Gabriele a Teramo: caos traffico

Crepa sospetta sull'asfalto: chiuso il ponte San Gabriele di Teramo. La crepa è stata rilevato in maniera trasversale su tutto l'impalcato in corrispondenza di un pilone. Sul posto polizia stradale, polizia locale, carabinieri e vigili de fuoco. Si tratta del ponte principale di Teramo, sulla statale 80. Il traffico ne ha immediatamente risentito con code lunghissime e disagi per gli automobilisti. (video Newpress)