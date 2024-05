Giallo a Palermo, il cadavere di un uomo trovato in mare

PALERMO (ITALPRESS) - È stato trovato un cadavere a mare nella zona dell'Addaura, a Palermo, vicino al Lido Acapulco, a circa tre metri dalla costa. Intorno alle 11, su richiesta della Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero in mare della salma. Il corpo esanime era stato avvistato da un sub che ha allertato le autorità. Il cadavere si trovava a circa tre metri dalla costa. Il recupero è stato effettuato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. La salma è stata consegnata alla Guardia costiera. Al momento non si conoscono le generalità. xi4/vbo/gtr]