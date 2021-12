Lazio, Zingaretti: «Domani ordinanza per mascherine all'aperto almeno per un mese»

(LaPresse) "Se c'è una cosa che ha caratterizzato il Lazio in questo periodo è anticipare il virus per limitarne i danni, sarà buona cosa anticipare lo sviluppo del contagio. Domani valuteremo una nuova ordinanza che, come fu fatto alcuni mesi fa, proporrà l'adozione della mascherina all'aperto almeno per un mese". Lo ha detto il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, a margine della inaugurazione del comitato elettorale di Cecilia D'Elia. "Per noi ha sempre prevalso la prudenza, la difesa della salute dei cittadini quindi è stato giusto, di fronte a situazioni difficili per la variante, seguire il principio della prudenza e quindi annullare eventi che potrebbero determinare assembramenti" ha aggiunto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.