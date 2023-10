Claudia Koll ha inaugurato a Terni "Una culla per la vita"

Claudia Koll venerdì a Terni per l'inaugurazione di "Una culla per la vita", un presidio medico d'emergenza che permette di lasciare neonati in sicurezza e anonimato. "Conosco il Movimento per la vita di Terni da tanti anni - ha detto l'attrice - e so che questo era un sogno che coltivavano nel cuore da diversi anni. Credo che sia importante aiutare i bambini, che non si possono difendere , a trovare il loro posto nella vita". Nel corso del suo intervento in sala consiliare, Claudia Koll ha detto di aver sempre sposato la causa della vita "perché ho incontrato Gesù Cristo che mi ha fatto risorgere. Anche io ho accolto un bimbo piccolo. Io lo faccio per fede, ma si può fare anche soltanto per amore della vita. Di sicuro, se si può salvare la vita di un bambino, è giusto che vengano impiegate tutte le risorse della città".