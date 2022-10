Chieti, uccide la madre a coltellate poi chiama ai soccorsi

Sono arrivati il pm di Chieti Giancarlo Ciani e il medico legale Cristian D'Ovidio a Bucchianico, in provincia di Chieti, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire cosa è accaduto nei momenti precedenti l'omicidio della donna di 70 anni avvenuto questa mattina nel paesino abruzzese. Probabilmente al culmine di una lite il figlio, ora in stato di arresto, l'avrebbe colpita diverse volte con un coltello, poi sarebbe stato lui stesso a chiamare il 118. Madre e figlio vivevano da alcuni mesi nel piccolo centro a pochi chilometri da Chieti e non risultano residenti in paese. (video Nicola Schiazza)