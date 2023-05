Chieti, avvistamento di tre lupi: sempre più vicini ai centri abitati

EMBED





Da diversi giorni i lupi si aggirano nei pressi di Palombaro, in provincia di Chieti, a caccia di cibo. Oggi una donna è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, per difendere il suo cane, agguantato dal lupo e portato via. Purtroppo non ce l'ha fatta a salvarlo. Lungo il percorso della fuga tra i vicini boschi macchie di sangue ovunque, non si esclude l'abbia divorato.