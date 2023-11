Roma, in 3mila alla festa abusiva nel centro sociale Acrobax

di Marco Pasqua

Sono ormai passati i tempi in cui gli anarchici del centro sociale Acrobax pianificavano i blitz violenti alle manifestazioni, come quella del 15 ottobre 2011, a San Giovanni. Business is business, le lotte vengono dopo gli affari. E così, i duri e puri di via della Vasca Navale, occupanti della struttura sottratta alla collettività ormai nel lontano 2002, hanno ceduto al fascino tutto anglosassone di Halloween, con un party a tema. Con buona pace dei residenti del quartiere Marconi, che l’altra notte, hanno dovuto aspettare le 4 per andare a dormire: vale a dire quando le oltre tremila persone che hanno preso parte alla festa illegale, hanno deciso che potevano tornare nelle loro abitazioni.

