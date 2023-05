Bambina precipitata dalla finestra della scuola: indagini della polizia

Ricoverata in ospedale in codice rosso la bambina di 13 anni precipitata dalla finestra di una scuola di Pescara: le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Sul posto la polizia scientifica per le indagini. Ascoltati preside e maestre (video Max Schiazza)