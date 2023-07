Automobilista salva donna rapinata da un motociclista colpendo il mezzo con la sua vettura

Si ferma con la moto, strappa la borsa a una signora e cerca di scappare. Ma un automobilista lo colpisce con la vettura. Il malvivente non riesce a tirare subito su la moto, di grossa cilindrata. Così l'auto fa retromarcia, prende "la rincorsa", e la colpisce di nuovo. Il ladro è sempre più in difficoltà. Viene colpito un'altra volta. Riesce infine, disperatamente, a fuggire lasciando la refurtiva a terra. Un episodio con un risvolto positivo accaduto a Guayaquil, in Ecuador.