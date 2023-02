Attraversa i binari, travolta dal treno: muore donna di 40 anni

Una donna sui 40 anni è morta ieri sera travolta dal treno merci alla stazione di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, mentre stava attraversando i binari. Non si sarebbe accorta del passaggio del convoglio. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria per le indagini. Il corpo della donna non è stato ancora identificato. (video di Bernardo D'Eugenio)